Beatrice Egli: Heißer Flirt mit "DSDS"-Sieger Ramon Roselly!

Reddit this

Bahnt sich etwa ein neues Traumpaar am Schlagerhimmel an? Beatrice Egli flirtete vor laufender Kamera mit "DSDS"-Gewinner Ramon Roselly.

Am Wochenende war in Florian Silbereisens Show "Willkommen im SchlagerXirkus - & Hits in Leipzig!" zu Gast. Gemeinsam mit " "-Gewinner Ramon Roselly sang sie ihren Song "Mein Herz". Doch nicht nur während des Auftritts flogen die Funken...

Beatrice Egli brachte Ramon Roselly aus dem Konzept

Im Anschluss forderte Moderator Florian Ramon auf, "die zu Frage stellen, die er ihr schon immer stellen wollte." Er wandte sich zu Beatrice - und begann mit den Worten: "Ja, liebe Beatrice..." Doch plötzlich wurde der Sänger von ihr unterbrochen. "Wenn ich jetzt JA sage, dann wird es kritisch...", erwiderte die Blondine frech. Ganz klar eine Anspielung auf einen Heiratsantrag! Ramon war die kleine Flirt-Attacke sichtlich unangenehm, versuchte aber professionell zu bleiben. "Wie wurdest du in die Schlagerfamilie aufgenommen?", fragte er seine "DSDS"-Vorgängerin schließlich.

Dieter Bohlen: Jury-Hammer! SIE soll seine Neue sein

Ramon Roselly ist verliebt

Wer jetzt hofft, dass Beatrice und Ramon das neue Schlagerpaar werden, wird leider enttäuscht. Während Beatrice weiterhin Single ist, hat Ramon sein Liebesglück bereits gefunden. Mit Freundin Lorena Hein schwebt er auf Wolke sieben. Tja, dann muss sich Beatrice wohl einen anderen Mann aussuchen...

Ist frisch verliebt? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: