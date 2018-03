Beatrice Egli: Hochzeits-Überraschung!

Beatrice Egli schut verträumt in die Kamera. Der Schleier fällt sanft über ihre Haare, ds Brautkleid schmiegt sich an ihren Körper. Die Sängerin strahlt als wunderschöne Braut! Hat die Blondine etwa still und heimlich geheiratet?

Beatrice Egli: Beim Dreh verletzt!

Beatrice Egli zeigt sich als Braut

"Bild" liegen die wunderschönen Brautbilder von Beatrice Egli vor. Doch wer jetzt denkt, dass die Schlagerprinzessin still und heimlich Ja gesagt hat, der irrt. Beatice hat sich für einen neuen Videoclip ins Brautkleid geschmissen.

Für die Dreharbeiten zu dem Video ihres neuen Songs "Verliebt, verlobt, verflixt nochmal" schlüpfte Beatrice Egli in die Rolle der Braut.

Beatrice Egli im Hochzeitsfieber?

Offiziell ist Beatrice Egli Single - ans heiraten denkt sie noch lange nicht. "Es war schön, ein Brautkleid zu tragen, doch auch ein bisschen verflixt. Denn mit dem Gefühl, für immer Ja zu sagen, kann ich mich noch nicht ganz identifizieren", verrät Beatrice Egli im Interview mit "Bild". Doch was nicht ist, kann ja noch werden...