Beatrice Egli: Intime Sex-Beichte! Es platzt aus ihr heraus!

Wie Beatrice Egli nun berichtet, ist sie absolut offen für alles. Auch beim Thema Dates kennt sie kaum Tabus. So erklärt sie im Interview mit "Illustrierte für die Frau": "Ich finde, da sollte gar nichts tabu sein. Man sollte offen sein für alles, was passieren kann." Huch! Na das ist definitiv mal ein sehr pikanter Einblick in das Privatleben der Sängerin! Doch damit nicht genug! Die Beauty hat von ihrem Traummann auch eine ganz genaue Vorstellung...