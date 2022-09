Beatrice Egli: Jetzt packt Roberto Blanco die knallharte Wahrheit über sie aus

Wenn es um das Thema Casting-Shows geht, wird Roberto Blanco missmutig. "Nennen Sie mir mal fünf Namen, die durch Casting-Shows wirklich groß geworden sind", stänkert er gegenüber "Spaß für mich". "Beatrice Egli vielleicht - aber dann hört's auch schon auf. Hätte Beatrice Egli in den sechziger Jahren angefangen, wäre jetzt ein richtiger Superstar!" Autsch - zum Superstar reicht es für die Schweizer Schlager-Queen in seinen Augen also heute nicht...