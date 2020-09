Beatrice Egli: Jetzt packt sie über Michael Wendler aus!

Obwohl Michael Wendler auf eine große Fan-Base blicken kann, sind einige "DSDS"-Zuschauer überhaupt nicht begeistert, dass er ab sofort als neuer Juror in der kommenden Staffel zu sehen ist. So hagelte es via Social Media einen regelrechten Shit-Storm gegen die Entscheidung des Senders: "Ich könnte kotzen!!!!! Der Wendler bei DSDS. Diese Staffel werde ich definitiv nicht gucken", "Wie sucht man eigentlich nach einem Superstar, wenn man selber das Gegenteil davon ist?" sowie "Ganz niedriges Niveau von RTL!" Autsch! Definitiv harte Vorwürfe! Doch was denkt "DSDS"-Gewinnerin Beatrice über Michael als Juroren?