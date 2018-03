Huch, mit diesem Statement hätte wohl niemand gerechnet. Erst kürzlich musste sich Beatrice bösen Anfeindungen ihrer Fans stellen. Der Grund: Beatrice vertrat die Meinung, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Liebe öffentlich ausleben würden. Doch das sich daraus ein Shitstorm gegen sie entwickeln würde, hätte Beatrice wohl kaum vermutet.

Nun meldet sich Beatrice erneut zu Wort und spricht endgültig Klartext zu Helene und Florian...

Beatrice Egli: Bittere Enttäuschung! Ihre Fans wenden sich von ihr ab

Beatrice Egli: Böse Anfeindungen durch ihre Fans

Nachdem Beatrice in der Öffentlichkeit die Meinung vertrat, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen ihre Liebe öffentlich ausleben würden, entwickelte sich ein regelrechter Shitstorm gegen das Schlagersternchen. Viele ihrer Fans warfen ihr dabei vor, dass sie sich nicht korrekt über Helene und Florian geäußert hätte. Beatrice schien die Sache jedoch locker zu nehmen und gab kein Statement zu den Anfeindungen ab. Bis jetzt! In einer überraschenden Beichte verrät sie nun, was sie wirklich über das Schlager-Traumpaar denkt...

Beatrice Egli: Überraschende Beichte

Wie es scheint, möchte sich Beatrice eindeutig von den Vorwürfen ihrer Fans distanzieren. So beichtet sie bei "MDR um 4": "Aber ich muss an der Stelle sagen, ich finde Florian und Helene sind ein wunderschönes Paar! Also ich schaue denen ja auch gerne zu, wenn die sich lieben und freue mich für ihr Glück!" Ehrliche Worte, die zeigen: Beatrice möchte dem Shitstorm gegen sie ein Ende setzten. Ob ihre Worte ihre Fans nun versöhnlicher stimmen werden, wir können gespannt sein...