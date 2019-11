Beatrice Egli: Juhu, sie ist frisch verliebt!

Reddit this

Hat Schlagerstar Beatrice Egli einen neuen Freund? In einem Interview schüttet sie jetzt ihr Herz aus...

Lange Zeit ging ohne Mann durchs Leben. "Ich glaube fest daran, dass ich irgendwann diesen Mann treffe, mit dem ich mein Leben teilen kann", sagte sie noch kürzlich in einem Interview. Hat sie ihren Mr. Right jetzt etwa gefunden?

Beatrice Egli hat die rosarote Brille auf

Erst kürzlich sorgte Beatrice für Liebes-Spekulationen. Auf postete sie ein Selfie von sich mit Herz-Brille - und schrieb dazu: "Ich sehe die Welt heute durch die rosarote Brille." Klar, dass die Fans sofort vermuteten, dass ein neuer Freund Beatrice zum Strahlen bringt.

Beatrice Egli: Schlank-Sensation! Dieses Bauch-Foto sorgt für Jubel

Beatrice Egli: "Ich bin glücklich"

Und was sagt die Sängerin selbst zu den Gerüchten? "Der Winter ist da, aber Frühlingsgefühle können auch im Winter kommen, kann ich nur sagen. Ich bin glücklich", erklärte sie im Interview mit . Es scheint also tatsächlich zu stimmen: Es gibt einen neuen Mann in ihrem Leben. Wer? Daraus macht die Sängerin ein großes Geheimnis. Aber vielleicht stellt Beatrice den Glücklichen ja bald der Öffentlichkeit vor...

Vor kurzem legte Beatrice eine traurige Baby-Beichte ab. Mehr dazu erfahrt ihr im Video: