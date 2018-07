Reddit this

Beatrice Egli: Kein Glück in der Liebe! Darum findet sie einfach keinen Freund

Bald wird auf ihre Schlagerkollegen verkuppeln. Dabei könnte die Sängerin selbst ein wenig Hilfe gebrauchen. Momentan hat sie nämlich einfach kein Glück in der Liebe. Doch woran liegt das?

Die Männersuche gestaltet sich schwierig

"Bei meinem Beruf, den sich sehr liebe, bin ich ständig unterwegs, kaum zu Hause. Da muss ich erst mal jemanden finden, der dafür dauerhaft Verständnis hat und das mit mir lebt. Meistens stellt sich das nach drei bis sechs Monaten heraus“, erklärt sie gegenüber „BILD“. Es ist also durchaus schwierig, den geeigneten Mann zu finden.

Trotzdem lässt Beatrice sich davon nicht entmutigen. "Ich genieße gerade mit 30 so richtig mein Single-Leben. Alles hat seine Zeit", sagt sie entspannt. Die Teilnahme an einer -Show wie „Schlager sucht Liebe“ sei für sie deshalb keine Option. Sie suche nicht bewusst nach Liebe. "Ich bin überzeugt, das kommt alles auf mich zu“, so Egli.