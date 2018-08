hat ihre Fans erst kürzlich mit einem neuen Look begeistert. Nun sind Kuss-Foto mit einem Mann aufgetaucht – aber was steckt dahinter?

Die Sängerin hat jetzt einen Clip gepostet – darin ist zu sehen, wie die Beatrice Egli aus einem Taxi steigt und dann einen Mann küsst.

Neues Musikvideo von Beatrice Egli

Es handelt sich dabei um ein Musikvideo zu ihrer Single „Was geht ab?“. Bisher wurde das Musikvideo und der Hit noch nicht offiziell veröffentlicht – das war aber schon ein kleiner Vorgeschmack darauf, was die Fans erwarten wird.

Die Fans sind anscheinend schon jetzt von dem Clip angetan. „Da wäre ich gerne der Taxifahrer“ oder „Sehr heiß“, kommentieren die User das Video.

Beatrice Egli: Schmerzhafte Trennung von ihrem Freund!

Und wie sieht es derzeit bei ihr in der Liebe aus? "In den fünf Jahren, in denen ich offiziell Single bin, hatte ich einige wenige Beziehungen, und da gab es vor allem eine sehr schmerzhafte Trennung", sagte Beatrice Egli gegenüber der „Super Illu“. Derzeit will sie nach vorne blicken und sich vor allem auf die Musik konzentrieren. Und da steht demnächst einiges an…