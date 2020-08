Beatrice Egli: Krankheits-Drama! Jetzt rückt sie mit der Wahrheit raus!

"Ich habe eine Grippe verschleppt, was aufs Herz geschlagen hat. Durch das wollte der Herzmuskel nicht mehr so, wie er sollte", erklärt Beatrice nun in der "SWR"-Talkshow: "Gredig direkt". Dieser Zustand zwang Beatrice dazu, kürzer zu treten. Sie ergänzt: "Anzunehmen, dass ich nicht mehr kann, war für mich das Schwierigste." Oh je! Doch zum Glück konnte Beatrice diese schlimme Zeit schnell hinter sich lassen und fand einen neuen Weg, wie sie weitermachen will: "Irgendwann merkt man, man macht es nie mehr auf diese Art und Weise."