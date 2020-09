Beatrice Egli: Liebes-Hammer!

"Ich verstehe, dass die Frage 'Wer mit wem?' für die Leute spannend ist. Das war schon immer das Thema Nummer eins in der Gesellschaft. In meinem Fall ist es schon erstaunlich, mit wem ich schon alles verkuppelt wurde. Ich nehme es mit Humor, es ist ja nicht böse gemeint. Es sind ja nur Spekulationen", fügt die Sängerin abschließend hinzu. Ob uns Beatrice in diesem Jahr dennoch mit einem Mann an ihrer Seite überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!