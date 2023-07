Beatrice Egli: Liebes-Knaller! Die Heimlichtuerei hat ein Ende

"Worte sind für mich zum Beispiel viel romantischer", sagt Beatrice Egli in der deutschen Ausgabe des "PLAYBOY", als sie auf romantische Gesten angesprochen wird. "Es ist doch romantisch, wenn man einem Menschen sagt, wie schön er ist – und das auch so meint. Es muss nicht kitschig sein, sondern real. Und real wird Romantik dann, wenn man es ehrlich meint. Dann hat ein Moment auch etwas Magisches."

Endlich lässt Beatrice etwas tiefer blicken und macht nicht mehr so ein großes Geheimnis aus ihren Liebeswünschen! Dabei hatte sie erst vor wenigen Tagen noch darauf gepocht, ihr Privatleben unbedingt aus der Öffentlichkeit fernhalten zu wollen! "Alles, was nicht meine Show, meine Musik ist, das ist privat", so Beatrice bei "MDR um 4". Und, ich glaube, ich bin so in Balance, weil ich eben dieses Leben auch habe und auch sehr schütze."

Es sieht so aus, als hätte sie tatsächlich die richtige Balance gefunden. Ab und zu wird sie sich sicherlich noch weitere kleine Geheimnisse entlocken lassen, die ihre Fans bei Laune halten...