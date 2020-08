Beatrice Egli: Öffentliche Stichelei gegen Helene Fischer!

"Bei Helene ist es leider still", gibt Beatrice in ihrem Song unmissverständlich zu verstehen. Autsch! Ist dies etwa eine Stichelei gegen Helene, dass sie sich so lange bei ihren Fans nicht zu Wort gemeldet hat?. Seit fast einem Jahr herrscht nämlich in Helenes Instagram-Profil Stille. Allerdings kündigte die Schlagerkönigin schon damals an, dass sie sich für eine Pause zurückzieht. Was Helene somit über die Zeilen von Beatrice denkt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu...