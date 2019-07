Beatrice Egli: Radikale Entscheidung! Sie zieht die Reißleine

Es ist ein Dauerthema für : „Ja, ich glaube, die Liebe hat mir auch Fragen gestellt, da ich in den letzten sechs Jahren meistens Single war.“ Eine Zeit, die der 31-Jährigen nicht so gut gefallen hat. „Das letzte Jahr war einfach sehr, sehr intensiv, besser gesagt die letzten sechs Jahre. Also seit 2013 bin ich nur unterwegs.“ Keine Zeit für die Liebe, für sich, das hat der jungen Künstlerin schwer zugesetzt. Denn was sie macht, das macht sie „voller Leidenschaft. Und dabei habe ich mich vielleicht auch so ein bisschen verloren und gemerkt, dass ich einfach jetzt mal eine Auszeit brauche und ein bisschen Zeit für mich, um alles zu reflektieren.“

Beatrice Egli wagt einen Neuanfang

In Australien fiel es ihr dann wie Schuppen von den Augen: Beatrice Egli muss einen Neuanfang wagen. „Ich habe alles hinterfragt, ob ich wirklich das, was ich mache, noch liebe – oder ob es Gewohnheit ist.“ Doch nicht nur seelisch, auch materiell hat die Schweizerin bei sich mächtig aufgeräumt: „Ich habe vieles verschenkt und ausgemistet. Das tut auch mal gut“, sagt sie, denn: „Besitz belastet auch, finde ich manchmal. Ich fand es toll, jetzt ganz neu zu beginnen, einfach einen Neuanfang zu machen.“

Und den startet sie rasant mit ihrem neuen Musik-Album "Natürlich", das am 21. Juni erschienen ist. Die Bühnen-Tour ist ab September geplant.