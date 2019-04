Beatrice Egli: Schock-Unfall auf der Bühne!

Eigentlich wollte Beatrice Egli am Wochenende in der Münchner Olympiahalle die Bühne rocken. Doch dann passierte es...

Schock-Unfall auf der Bühne

Während ihrer Performance fiel die Schlagersängerin von der Treppe - und verletzte sich den Fuß. Trotz Schmerz sang sie ihren Song zu Ende. Doch die Fans waren trotzdem in großer Sorge.

Beatrice Egli: Sie verkündet die Baby-News!

So geht es Beatrice jetzt

Jetzt gab Beatrice via Entwarnung. "Bitte macht euch keine Sorgen! Mir geht es gut, so schlimm war‘s auch nicht! Ich bin zwar am Wochenende von der Treppe gestürzt und mein Fuß sowie meine Pobacken sind blau, aber das halte ich aus!", schrieb sie. Stattdessen will sich die 30-Jährige voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. "Zu schön ist das, an was ich gerade arbeite und ich euch bald erzählen kann. Passt gut auf euch auf und bleibt mir alle gesund!"

Ihre Fans freuten sich über die guten Nachrichten. "Das ist schön zu hören. Trotzdem noch alles Gute Beatrice und ich freu mich sehr auf deine Neuigkeiten" und "Da bin ich aber erleichtert. Habe mir große Sorgen um dich gemacht. Bitte liebe Beatrice, passe schön auf dich auf", ließen sie ihr Idol wissen.