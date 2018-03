Beatrice Egli: Schockierende Beziehungs-Beichte!

In den letzten Tagen kochte die Gerüchteküche um Schlagersternchen Beatrice Egli (29) immer wieder hoch. Erst stichelt sie gegen Florian Silbereisen (36) und Helene Fischer (33), dann deutet sie an, schon fast geheiratet zu haben - und jetzt das!

Beatrice Egli: Familien-Drama!

Beatrice Egli: Sie will heiraten!

Beatrice ist ein schönes Mädchen: herzlich, witzig, klug. Klar, dass das auch der Männerwelt nicht verborgen bleibt! Und trotzdem scheint die Blondine einfach nicht den Richtigen zu finden. Und das hat wohl auch seine Gründe. Dabei will sie ja "heiraten, mit allem Drum und Dran", wie sie kürzlich gestand. Aber leider steht sich die Sängerin dabei selbst im Weg!

Beatrice Egli: Deswegen hat sie keine Beziehung!

Denn erstens ist der erfolgreiche Schlagerstar viel unterwegs: "Spontane Sachen gehen fast gar nicht mehr in meinem Leben, das ist lange vorausgeplant. Und auch die nächsten Pausen sind schon lange, lange vorausgeplant und abgestrichen. Bis 2020 ist sehr viel los, und deswegen muss ich sehr früh sagen, wenn wir mal ein bisschen ruhiger machen", gesteht sie jetzt. Da muss sich die Liebe leider hinten anstellen! Schlimmer ist aber, was sie jetzt verraten hat: "Wenn es um ernsthafte Beziehungen geht, bin ich eher die, die dann denkt: 'Äh. . ., doch nicht.'“ Hat sie etwa so viel Angst davor, sich ernsthaft zu verlieben? Das ist schade - denn Anwärter gibt es bei der heißen Blondine sicher genug...