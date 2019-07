Beatrice Egli: Schockierender Unfall!

hat momentan ganz schön viel um die Ohren! Gerade erst veröffentlichte sie ihr neues Album "Natürlich!". Am Samstag soll sie in der Erfolgsshow "Willkommen bei Carmen Nebel" auftreten. Doch jetzt der Schock...

Beatrice hat Schmerzen

Beatrice hat einen kleinen Unfall gebaut. "Ich bin heute Morgen gegen die Tür gelaufen und sehe nun aus wie Rudolf, das kleine Rentier!", teilte sie ihren Fans via mit. Ihre Nase hat bei dem Zusammenstoß ganz schön was abbekommen. Die Wunde ist sogar so schlimm, dass die Visagisten sie nicht abdecken können. "Ich sitze hier gerade in der Maske und sie meinen, dass sie das nicht abgeschminkt kriegen. Morgen bei Carmen Nebel erlebt ihr also Rudolf, das kleine Rentier", klagte sie ihr Leid.

Beatrice bekommt Unterstützung von den Fans

Ihre Follower stehen Beatrice jetzt bei. "Einen schönen Menschen entstellt nichts", "Du siehst trotzdem hübsch aus, Beatrice. Dein Aussehen bleibt einfach perfekt", "Das macht dich noch sympathischer. Sieht süß aus", lauteten nur einige der aufbauenden Kommentare. Wir wünschen Beatrice gute Besserung!

