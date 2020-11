Beatrice Egli: Schwarze Haare! Sie überrascht mit neuem Look

Hat sich Beatrice etwa einen neuen Style zugelegt? Nein! Die Schlagersängerin erinnerte sich auf Instagram lediglich an ihre alte Rolle Beth, in die sie als Comedy-Einlage bei ihrer "Wohlfühlgarantie“-Tour vor zwei Jahren schlüpfte. "Was ich ganz lustig fand gestern, dass einige von euch mich nicht erkannt haben. Die haben 'Beth' also noch nicht kennengelernt", erzählt Beatrice amüsiert in ihrer Story. "Ja, das war ich, mit diesen Tattoos und den schwarzen Haaren." Wer weiß, vielleicht kramt sie Beth demnächst ja mal wieder aus der Schublade…

