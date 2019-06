Beatrice Egli: Sie spricht über ihr Karriere-Aus!

Eigentlich hätte Beatrice Egli momentan jeden Grund zur Freude! Schließlich startete die Sängerin erst kürzlich mit ihrer eigenen Schlager-Kuppel-Show durch. Doch jetzt das Traurige...

Beatrice Egli spricht über ihr Aus

Vor einigen Monaten versetzte ihre Fans in Angst und Schrecken. Der Grund: Die entschied sich dazu, eine Auszeit in Australien zu nehmen. Was viele dabei jedoch nicht wussten: Beatrice dachte "Down Under" auch über ihr Karriere-Aus nach. So erklärt sie beim "Kölner Treff" gegenüber "WDR": "Also mein einziges Ziel war, mir meinen vielen, vielen Fragen, die ich einfach auch mir gestellt habe, zu beantworten. Mache ich weiter? Werde ich weiterhin auf der Bühne stehen oder werde ich ganz neue Wege gehen? Werde ich ein neues Leben anfangen, komplett?" Doch zum Glück, hat Beatrice wieder für die Bühne entschieden...

Beatrice vermisste die Musik

Wie Beatrice weiter erklärt, kam ihr in Australien die Einsicht, dass sie ohne Musik einfach nicht Leben möchte: "Es kam eine Energie zurück und es kam auch ein Verlangen und eine Sehnsucht zurück - Sehnsucht nach Musik, Sehnsucht nach dem Leben, das ich geführt habe. Und es war auch wirklich ein erleichternder Moment, wo ich gespürt habe, ich vermisse es." Ihre Fans können also unbesorgt sein, Beatrice bleibt ihnen noch lange erhalten. Zum Glück!