Beatrice Egli: Sie überrascht mit komplett neuem Look

So gemütlich die Tage zu Hause im Jogginganzug auch sind, Beatrice vermisst die Bühne. Ihre Tour musste auf Herbst 2021 verschoben werden. "Es zerreißt mir das Herz, wenn ich ehrlich bin. Ich vermisse es. Ich vermisse, mit euch zu feiern", gestand die ehemalige "DSDS"-Gewinnerin kürzlich auf Instagram. "Ich vermisse das ganze Leben eigentlich. Ich weiß, es geht ganz vielen so. Ich freue mich auf alles, was hoffentlich kommen wird in Zukunft. Dass es besser wird und ein Ende in Sicht ist." Das hoffen wir wohl alle...

