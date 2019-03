Beatrice Egli: Sie verkündet die Baby-News!

Reddit this

Wie süß! Auf ihrem -Account überraschte Beatrice Egli ihre Fans jetzt mit einem Bild von einer kleinen Babyhand, die sich fest an ihren Mittelfinger klammert. Huch, haben wir da etwas verpasst? Ist Beatrice heimlich Mama geworden?

Beatrice Egli: "Ich genieße dieses kleine Wunder"

Nein! Die Schlagerqueen wollte ihren Fans nur mitteilen, dass ihr Patenkind geboren wurde. "So große Gefühle, wenn diese kleinen Hände mich ganz festhalten. Mein Patenkind Lynn Beatrice ist nun ein wundervoller Teil meines Lebens. Voller Glück genieße ich dieses kleine Wunder und diese Liebe", schrieb sie zu dem Beitrag. Ihre Fans sind begeistert. "Hach, wie süß!" und "Herzlichen Glückwunsch zu deinem Patenkind", lauteten nur einige der vielen positiven Kommentare.

Beatrice Egli: Heimliche Hochzeit in Australien?

Wann wird Beatrice endlich selber Mama?

Mit eigenem Nachwuchs will sich Beatrice aber noch Zeit lassen. "Ein Baby steht im Moment nicht auf meinem Lebensplan", sagte sie kürzlich in einem Interview mit der "Neuen Post". Ausschließen will sie eine eigene Familie es aber auf keinen Fall: "Aber wer weiß: Wenn ich irgendwann meinen Traummann finde, möchte ich vielleicht doch Mama werden."