Beatrice Egli steht für ein neues Album im Studio

Und so schaffte es auch Beatrice Egli mithilfe des Schlagerbooms ihre Karriere auch nach DSDS weiter am Laufen zu halten, was bislang nur sehr wenigen so richtig gelingen wollte. Nachdem die blonde Schweizerin schon im letzten Jahr eine größere Tour ab Oktober 2016 angekündigt hatte, sehen wir nun, wie sie im Tonstudio die ersten Arbeiten an Songs des neuen Albums vornimmt.

In bester Schlager-Manier schreibt sie dazu: "Liebe Grüße aus dem Studio, ich denke Ton für Ton und Lied für Lied an Euch!"