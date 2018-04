Beatrice Egli stichelt gegen Helene Fischer & Florian Silbereisen!

Beatrice Egli macht sich bei Fans des Schlager-Traumpaares Helene Fischer und Florian Silbereisen zurzeit überhaupt nicht beliebt. Immer wieder stichelt sie gegen ihre Kollegen und teilt jetzt sogar schon vor laufenden Kameras aus! Geht sie damit allmählich zu weit?

Helene Fischer: Böse Vorwürfe von einer Kollegin

In der Samstagabend-Show „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung“ stellten Helene und Florian ihre Liebe mal wieder gekonnt zur Schau. Ein Kuss hier, eine zärtliche Berührung da und zwischendurch immer wieder heiße Flirts. Wohl wissend, dass ihnen damit die Aufmerksamkeit der TV-Zuschauer sicher ist, ließ das Paar nichts anbrennen. Sogar in ihre High-Heels ließ sich Helene von ihrem Florian helfen – sexy Bein- und Unterwäsche-Blitzer inklusive!

Helene Fischer und Florian Silbereisen ließen nichts unversucht, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen iStock

Beatrice, die an dem Abend ebenfalls zu den Show-Gästen zählte, war das Geturtel der beiden offensichtlich eine Spur zu viel. „Es gibt ja welche, die pflegen eine öffentliche Beziehung – ich kenne da jemanden…“, sagte sie mit Blick auf Florian. „Und dann gibt es da welche wie mich, ich bin eher so – alles gerne privat.“ Autsch, dieser Seitenhieb hat gesessen! Da fehlten selbst dem erfahrenen Moderator kurz die Worte.

Beatrice Egli konnte nur schwer verbergen, wie genervt sie von Florian und Helene war... Getty Images

Schon vor einiger Zeit stichelte Beatrice in einem Interview gegen Helene und Florian. Sie sei sich ganz sicher, dass die beiden sie niemals zu ihrer Hochzeit einladen würden. Dieses Event wolle das Paar doch lieber im kleinen Kreis feiern.

Eine dicke Freundschaft scheinen sie also nicht zu führen. Aber rechtfertigt das die öffentlichen Seitenhiebe von Beatrice? Fans von Florian und Helene finden: Nein! „Sie wird immer überheblicher“, kommentiert ein empörter User auf Facebook. Um ihr lupenreines Image nicht zu gefährden, sollte sich Beatrice in Zukunft also vielleicht lieber auf die Zunge beißen, wenn sie mal wieder genervt von der Liebesshow ihrer Kollegen ist.