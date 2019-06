Beatrice Egli: Süße Baby-Überraschung!

Reddit this

Baby-News im Hause Egli! In einem Interview plauderte Beatrice aus dem Nähkästchen...

ist momentan überglücklich! Kurz nach ihrer Auszeit in Australien veröffentlichte sie ihr neues Album "Natürlich". Doch das ist nicht der einzige Grund, der sie zum Strahlen bringt...

Neues Familienmitglied bei Beatrice

Die Schlagersängerin ist vor kurzem nämlich zum dritten Mal Tante geworden. Als sie durch Australien reiste, kam ihre kleine Nichte Lynn-Beatrice auf die Welt. "Sie ist jetzt knapp dreieinhalb Monate, ganz klein noch und das erste Mädchen in unserer Familie", erzählte Beatrice in der NDR-Show "DAS!". Für den Nachwuchs hat sich die 31-Jährige etwas ganz Besonderes ausgedacht. "Ich habe auch ein Video-Tagebuch für sie gemacht. Darin erzähle ich, dass ich gerade die Nachricht bekommen habe, dass sie geboren wurde und ich in Australien bin. Irgendwann, wenn sie groß ist, kann ich ihr das dann zeigen."

Beatrice Egli: Schlank-Hammer!

Wann wird Beatrice selber Mama?

Ja, Beatrice liebt Kinder über alles. Kommt denn auch irgendwann eigener Nachwuchs für sie infrage? "Ein Baby steht im Moment nicht auf meinem Lebensplan", erklärte sie kürzlich im Interview mit "Neue Post". "Aber wer weiß: Wenn ich irgendwann meinen Traummann finde, möchte ich vielleicht doch Mama werden." Die Mama-Rolle würde Beatrice sicherlich gut stehen...