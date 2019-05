Beatrice Egli: Süße Liebes-Beichte nach Australien-Auszeit

Sie ist zurück! Schlager-Star hatte sich eine mehrmonatige Auszeit in Australien genommen. Abschalten, Sonne genießen, den Kontinent mit all seiner Vielfalt kennenlernen. Mal im Wohnwagen, mal im Hotelzimmer. „Ich brauchte diese Reise nach sechs Jahren“, betont sie. „Es hat mir gut getan, einfach mal rauszukommen, Energie zu tanken.“ Und ihr neues Glück will sie feiern. Mit ihrer aktuellen Single „Terra Australia“, die sie vor Ort geschrieben hat. Und dem noch folgenden Album „Natürlich!“. Beatrice ist rundum glücklich! „Die Reise war eine Reise zu mir selber“, sagt sie.

Beatrice Egli spricht Klartext

Und hat Beatrice sich in Australien auch in einen Einheimischen verliebt? Das Geheimnis hinter ihrem Lächeln, so vermuteten Fans, sei ein neuer Mann. Doch der Platz ist in Beatrices Herzen noch frei: „Ich warte auf den Richtigen!“

Beatrice Egli: Zauberhafte News! "Es war Liebe auf den ersten Blick"

Von Torschlusspanik gibt es bei ihr keine Spur! Der Schweizer Sonnenschein bleibt gelassen: „Ich glaube fest daran, dass ich irgendwann diesen Mann treffe, mit dem ich mein Leben teilen kann.“ Einer, der gut mit ihrem stressigen Beruf umgeht. Und der ein echter Romantiker ist, denn: „Ich mag Kitsch und Sonnenuntergänge genau wie große Abenteuer.“ Klingt, als wäre sie nach Australien mehr als bereit für das „Abenteuer Traummann“.