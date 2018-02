Beatrice Egli: Süße Liebes-News!

Beatrice Egli zieht in ihrer Heimat, der Schweiz, alle Blicke auf sich. Besonders die blonden Haare der Sängerin sorgten nun aber für einen interessanten Vorfall.

„Ich war für ein paar Wochen in Palermo, um Italienisch zu lernen“, erzählt die Sängerin im Gespräch mit „Neue Post“. Die blonden Haare schienen einer älteren Dame besonders zu gefallen und so lud sie die hübsche Beatrice zum Essen ein. Was die 29-Jährige allerdings nicht wusste: Die Frau wollte sie mit ihrem Sohn verkuppeln!

Das Date ging allerdings ordentlich in die Hose. „Er war ja ganz nett, aber es hat einfach nicht gefunkt. Nichtsdestotrotz hatte ich einen schönen Abend im Kreis seiner Familie“, so Beatrice. Der richtige Mann war also auch in Italien nicht dabei. Schade!