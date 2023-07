Beatrice Egli: Total erschöpft! Geht ihr bald die Luft aus?

Nichts kann Beatrice Egli stoppen! Seit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" klettert die Schlagerikone aus der Schweiz Jahr für Jahr die Karriereleiter immer weiter empor. Alle zwei Jahre veröffentlicht die quirlige Frohnatur ein neues Studioalbum - zur Freude ihrer Fans. Doch wie lang kann die Schlagersängerin dieses Pensum noch aufrechterhalten?

Auch Helene Fischer hat in den ersten Jahren ihrer Karriere alle ein bis zwei Jahre ein neues Album heraus gebracht (wir erinnern uns an die Erfolge von "So nah wie du" oder "So wie ich bin"). Doch inzwischen bringt die die "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin nur noch alle vier Jahre ein neues Album heraus. Kein Wunder, denn hinter einer neuen Platte steckt viel Arbeit, Kreativität und Mühe. Hinzu kommen noch die unzähligen Tourtermine, die mit der Veröffentlichung einhergehen. Helene Fischer musste schmerzlich erfahren, dass Pausen jedoch notwendig sind - für Körper und Geist. "Wenn man als Künstler keine Emotionen mehr so richtig empfindet, wenn man alles nur noch als anstrengend empfindet, muss man ehrlich zu sich sein und auf die Bremse treten", sagte sie im Interview mit "SRF".

Hoffentlich bleibt Beatrice Egli diese traurige Erfahrung erspart und sie hört rechtzeitig auf ihren Körper und ihre Seele...