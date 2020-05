Beatrice Egli: Traurige Beichte! Der Kummer steht ihr ins Gesicht geschrieben

Beatrice Egli würde so gerne wieder auf der Bühne stehen und ihre Fans in die Arme schließen. Doch momentan ist das einfach nicht möglich...

Durch das Coronavirus müssen wir uns derzeit an ein ganz neues Leben mit zahlreichen Einschränkungen gewöhnen. Das geht auch an den nicht spurlos vorbei, denn auch sie stehen plötzlich vor neuen Herausforderungen.

Beatrice ist traurig

In ihrer -Story legt nun eine traurige Beichte ab. „Viele gehen jetzt wieder arbeiten. Schritt für Schritt geht es für sie in die Normalität zurück – obwohl es nie wieder so sein wird, wie es war. Wir Musiker und Sänger werden noch lange warten müssen, bis wir unserer großen Leidenschaft nachgehen können“, so die 31-Jährige.

Trotzdem nimmt sie bereits die ersten Termine wahr. „Heute bin ich nach vielen Wochen zum ersten Mal wieder am Flughafen. Es ist ein sehr komisches Gefühl, alles ist menschenleer und es herrscht eine Stille wie in einer Geisterstadt. Ganz schön bedrückende Stimmung“, gesteht Beatrice. Da bekommt man ein ganz schön mulmiges Gefühl…

