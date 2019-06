Beatrice Egli: Traurige Liebes-Beichte!

Eigentlich könnte es für momentan nicht besser laufen. Musikalisch ist sie nach wie vor auf der absoluten Überholspur unterwegs und seit einigen Wochen steht sie auch vor der Fernsehkamera und spielt "Amor" in ihrer eigenen TV-Schlager-Kuppelshow. Doch jetzt das Traurige...

Beatrice Egli sucht die Liebe

Obwohl Beatrice aktuell in ihrer eigenen Kuppel-Show als Liebes-Botschafterin unterwegs ist und für ihre Kandidaten die Liebe fürs Leben sucht, scheint es in ihrem eigenen Liebes-Leben eher weniger rosig auszusehen. So berichtet Beatrice gegenüber " "-"Brisant": ""Ich werde auch oft gefragt: 'Hey, nervt es dich, dass du immer gefragt wirst, ob du noch Single bist, wie ist dein Beziehungsstatus?' Und dann denke ich, ja, es gibt schon Tage, wo es ein bisschen nervt so, aber das ist auch, weil ich gerade dann vielleicht eine Phase habe, wo ich selber gerade nicht so weiß, was am Start ist oder eben auch nicht am Start. Ich meine heutzutage ist nicht so schnell definiert, ob du eine Beziehung hast, oder nicht. Und das ist halt so, wo ich dann manchmal denke: 'Ah, ich weiß es gerade selber nicht!'" Oh je! Doch damit nicht genug...

Beatrice hat schon öfters Männer kennengelernt

Wie Beatrice weiter berichtet, hat auch schon der ein oder andere Mann ihren Lebensweg gekreuzt, den sie interessant fand - leider ohne Erfolg. So erklärt die Sängerin: "Manchmal habe ich jemanden getroffen und dachte: 'Oh, ich möchte den gern kennenlernen.' Und dann kam es gar nicht dazu, weil ich schon wieder weiter musste und nicht mal die Zeit hatte, mit dem mehr als 'Hallo' zu sagen. Und dann denkt man am Abend so: 'Vielleicht wäre das der Eine gewesen.' Und klar, bringt es auch Gedanken mit sich: 'Will er jetzt die Beatrice, die Sängerin, kennen lernen und findet es halt toll, in das Leben reinzusehen? Oder will er wirklich das Leben, was eben nicht nur die Bühne und Glanz ist?'" Arme Beatrice! Ob uns die in diesem Jahr dennoch mit einem Mann in ihrem Leben überraschen wird? wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...