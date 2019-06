Beatrice Egli: Traurige Liebes-News!

Reddit this

Seit 16. Juni spielt Sängerin (30) in ihrer -Show Schlager sucht Liebe Amor und hilft Menschen, einen geeigneten Partner zu finden. Die Sängerin selbst aber ist seit Jahren Single. Ein Zustand, der sich allmählich ändern könnte, wie sie selbst findet.

Doch ihr Glaube an die große Liebe ist ein wenig ins Wanken geraten, wie sie "Woche heute" gegenüber verriet: "Bis vor wenigen Jahren habe ich noch fest daran geglaubt. Inzwischen bin ich skeptischer geworden, ob es das wirklich gibt. Dennoch möchte ich den Glauben an ein Happy End und ein ‚Für immer und ewig‘ nicht verlieren."

Beatrice Egli weiß inzwischen: "Das Schöne am Erwachsenwerden ist, dass man erkennt, dass die Liebe wie im Märchen nicht existiert. Die Liebe durchläuft unterschiedliche Phasen."

Beatrice Egli sehnt sich nach einem neuen Freund

Trotz vollem Terminkalender wäre sie durchaus bereit für eine neue Beziehung. "Wenn mein Herz für jemanden schlägt, kenne ich keine Distanzen und keine Stunden. Ich muss es meinem Management hoch anrechnen, dass es mir für die Liebe Freiräume im Kalender schaffen würde" so Beatrice.

Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Es ist wahr! Sie sind das neue Traumpaar

Obwohl sie hin und wieder auf Dates geht, hat es bisher einfach nicht geklappt mit der großen Liebe - woran auch ihre Bekanntheit nicht ganz unschuldig ist. "Wenn ich mich mit einem Mann in der Öffentlichkeit treffe, beispielsweise in einem Restaurant, habe ich aber permanent das Gefühl, dass mich alle anstarren und mit Blicken verfolgen", gesteht sie. "Alle wissen, dass ich Single bin. Darum stehe ich unter ständiger Beobachtung. Das macht ein Date nicht unbedingt entspannt."

Wenn es darum geht, den ersten Schritt zu machen, stößt die schöne Schweizerin oft an ihre Grenzen. "Alle halten mich für frech, locker und mutig. Aber bei Männern bin ich ganz schüchtern. Wenn mich einer wirklich interessiert, werde ich zum leisesten Mäuschen überhaupt. Flirten kann ich nur, wenn ich von einem Mann nichts will", sagt sie.

Ihr Vorbild in Sachen Liebe sind für Beatrice Egli ihre Großeltern. Die sind bereits seit mehr als 60 Jahren verheiraten. Für Bea ein Wunschvorstellung: "Ich würde gerne meinen Seelenpartner finden. Aus so einer Liebe können ja auch Kräfte wachsen, die zwei Menschen helfen, alle Hürden zu überwinden." Jetzt heißt es also Daumen drücken, damit sie bald ihren Traumprinzen findet...