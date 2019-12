Beatrice Egli: Traurige News kurz vor Weihnachten!

Huch, so kennen wir ja gar nicht. Obwohl sich die Sängerin zu Details aus ihrem Familienleben eher bedeckt hält, plaudert sie nun aus dem Nähkästchen und verrät, dass für sie Weihnachten manchmal ganz schön anstrengend ist...

Florian Silbereisen: Intime Enthüllung! Jetzt spricht er Klartext!

Beatrice Egli gibt intime Einblicke

Wie Beatrice nun erklärt, ist Weihnachten bei ihr nicht immer so besinnlich wie bei anderen Familien. So verrät sie bei "Weihnachten mit Andy Borg": "Bei uns ist sehr viel los. Meine Eltern haben ja eine Metzgerei, eine Catering-Firma, und meine Brüder sind da voll involviert. Und von daher sind die am Weihnachtstisch, gibt es schon mal auch, auch in früheren Zeiten, dass Mama mal eingeschlafen ist am Tisch, weil die die Nächte vorher durchmachen und ganz, ganz viel arbeiten. Von daher ist es bei uns sehr still. Es wird auch nie gestritten, weil alle zu müde sind, um zu streiten. Man sagt doch immer, an Weihnachten, da gibt es auch viele Streite - also wenn der Truthahn schwarz ist, es kriegt keiner mit, weil alle so müde sind." Oh je! Die Eglis hängen an Festtagen also ganz schön in den Seilen. Vermiesen lässt sich Beatrice die Weihnachtszeit dadurch jedoch nicht...

Beatrice genießt die Familienzeit

"Aber das Schöne ist wirklich dann Zeit. Weihnachtszeit bedeutet für mich immer Zeit - Zeit zu haben füreinander, miteinander. Und das ist das Schönste, was es dann gibt", ergänzt Beatrice über ihr Weihnachtsfest und zeigt dadurch, dass sie ein absoluter Familienmensch ist. Ob uns die Sängerin an den Festtagen wohl mit ein paar Bildern aus ihrem Familienalltag überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Huch, hat uns Beatrice etwa was verheimicht?