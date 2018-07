Reddit this

Fünf Jahre ist es her, dass bei plötzlich ins Rampenlicht katapultiert wurde. Seither hat die 30-jährige Schweizerin eine beeindruckende Schlager-Karriere hingelegt. Doch damit soll jetzt Schluss sein! Zumindest auf Zeit...

Beatrice Egli: Bedeutet dies das Aus für ihre Karriere?

Offenbar treibt Beatrice Egli das Fernweh um. Wie sie jetzt in einem Interview gestand, träumt die Sängerin davon, einfach die Koffer zu packen und die Welt zu entdecken. Und diesen Traum will sie sich jetzt tatsächlich endlich erfüllen - und zwar noch dieses Jahr. „Im Dezember, nach meiner Tour, werde ich zwei Monate in Australien verbringen. Das wünsche ich mir schon seit Jahren“, verrät die Sängerin (aktuelles Album „Wohlfühlgarantie“) im Gespräch mit "Neue Post".

Beatrice Egli kehrt Deutschland den Rücken

Beatrice hat schon alles genauestens geplant.„Mit ein paar Freunden miete ich ein Wohnmobil und fahre einfach herum. Ich nehme nicht mehr mit als einen Rucksack, packe zwei Paar Flip-Flops, zwei Bikinis und ein Kleidchen ein. Und, falls es doch mal kälter wird, eine lange Hose und einen Pulli. Fertig!“

Ein richtiger Backpacker-Urlaub also! Und einen Vorteil hat die Fernreise sicher noch: In Australien wird sie höchstwahrscheinlich nicht von Fans erkannt. Den richtigen Mann als Urlaubsbegleitung hat Beatrice Egli allerdings noch nicht gefunden. Sie ist noch wie vor Single. Aber zum Glück kann sie bei ihrem Trip auf ihre Freunde zählen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie nach den zwei Monaten auch wirklich wieder nach Hause kommt...