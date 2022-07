Beatrice Egli: Trauriges Aus wegen Florian Silbereisen

Sie haben die Nase voll! Ein Schweizer Fanclub von Beatrice Egli hat stinksauer seine Auflösung bekannt gegeben. Der Grund: Die Sängerin hat kurzfristig ihre Teilnahme am "Open Air Wildhaus" abgesagt. "Beatrice Egli bevorzugt am gleichen Tag eine TV-Sendung mit Florian Silbereisen", heißt es in der Begründung für ihr Aus auf der Seite des Fanclubs.