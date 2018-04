Beatrice Egli: Überraschende Beziehungsbeichte!

Beatrice Egli erobert mit ihrem neuen Album "Wohlfühlgarantie" die Herzen der Fans. Und auch der ein oder andere Mann bekommt beim Anblick der schönen Blondinde sicher Herzklopfen. Doch Beatrice Egli selbst hat daran im Moment kein Interesse...

Beatrice Egli: Heimlich verheiratet?

Beatrice Egli genießt ihr Single-Leben

Aktuell ist Beatrice Egli nämlich Single und happy darüber. "Es fühlt sich gut an, Single zu sein", so der Schlagerstar im Gespräch mit t-online.de.

Doch sie gibt auch zu, dass sie manchmal gerne eine Beziehung hätte. "Ich will immer das, was ich nicht habe. Dann ist man in einer Beziehung und merkt, man will nicht in einer Beziehung sein. Und dann hat man keine Beziehung und denkt sich: Ach, ich will in einer Beziehung sein. Ich denke, das ist etwas, was viele Menschen kennen", so Beatrice Egli weiter.

Beatrice Egli hätte fast geheiratet

Erst kürzlich erzählte Beatrice Egli, dass sie in der Vergangenheit einen Heiratsantrag bekommen hatte. Doch sie bekam kalte Füße und flüchtete nur einen Tag nach dem Antrag. Doch irgendwann wird sicher auch Beatruce Egli ihren Mr. Right finden...