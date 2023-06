Beatrice Egli & Bill Kaulitz: "Ich weiß nicht, wie das passieren konnte!"

Bill Kaulitz und sein Bruder Tom blicken auf eine beeindruckende Karriere zurück. Im Alter von süßen 15 Jahren gelang ihnen mit Tokio Hotel der große Durchbruch. Ihr Wissen wollen die Zwillinge auch an junge Talente weitergeben. Aktuell sind sie Coaches bei "The Voice of Germany". Vor zehn Jahren saßen sie bei "DSDS" in der Jury - und entdeckten eine gewisse Beatrice Egli...