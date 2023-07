Beatrice Egli & Florian Silbereisen: Bittere Liebes-Klatsche! Der Zauber ist verflogen

"Du möchtest irgendwo gerne mal bei einem Film mitspielen", spricht Barbara Schöneberger ihren Podcast-Gast Beatrice Egli unverblümt an. "Es wäre schon toll", gestand die Schlagersängerin. Am liebsten würde sie in einem "Rosamunde Pilcher"-Film oder bei "Der Bergdoktor" mitspielen. Doch ihr Herzenswunsch, nämlich mit dem "ZDF"-"Traumschiff" auf Reisen zu gehen, bleibt Beatrice Egli fürs Erste wohl verwehrt. An ihren Schauspielkünsten dürfte das wohl nicht liegen, denn die konnte die Sängerin bereits mehrfach unter Beweis stellen! Sie spielte bereits in drei Folgen von "Sturm der Liebe" mit sowie in zwei Folgen des "RTL"-Klassikers "Unter uns". Ebenfalls lieh sie der Guten Fee im "Playmobil: Der Film“ ihre Stimme.

Doch die Hoffnung, eine Rolle in der Kult-Serie "Traumschiff" zu ergattern, ist vorerst geplatzt. "Ich habe nicht einmal vom Florian eine Einladung als Kapitän auf sein Schiff. Ich singe ein Duett mit ihm, aber vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit, dass wir zusammen auf Schiffsfahrt gehen", plaudert Beatrice Egli betrübt gegenüber Barbara Schöneberger aus. Auch Anna Ermakova, die Tochter von Boris Becker, gestand vor Kurzem, dass sie gerne ein Teil der "ZDF"-Show wäre. Auch sie wartet sehnsüchtig auf ihre Einladung vom Schlagerkönig Florian Silbereisen.

Doch die Hoffnung will Beatrice Egli nicht aufgeben. "Alles hat seine Zeit", sagt sie von Sehnsucht erfüllt. Und wer weiß, vielleicht kommt irgendwann das goldene Ticket für das "Traumschiff" in ihren Briefkasten geflattert...