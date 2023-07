Beatrice Egli & Florian Silbereisen: "Das wissen nur wir!"

In der "NDR"-Talkshow am 30.06.23 war Beatrice Egli nämlich scheinbar ganz schön in Plauderlaune! So berichtete sie nicht nur darüber, wie sehr sie Extreme liebt, auch zu Florian Silbereisen hat Beatrice einiges zu sagen. Aber der Reihe nach!

Wie Beatrice im Gespräch also plötzlich offenbart, ist sie ein absoluter Fan davon, sich körperlich an die Grenzen zu bringen. Sie gibt zu verstehen: "Ich liebe es, an die Extreme zu gehen, wie das Matterhorn zu besteigen. Ich spüre mich da noch mehr. Wenn ich Ängste überwinde, lerne ich mich noch mehr kennen, Ich lasse Emotionen gerne zu, wie Ängste und Wut. Das gehört alles zu mir." Wow! So privat erlebt man Beatrice nur selten! Aber das ist nicht die einzige Aussage, die alle Fans von Beatrice aufhorchen lässt. Angesprochen auf die Liebesspekulationen mit Florian Silbereisen, offenbart Beatrice: "Und unsere Antwort auf alle Spekulationen über uns ist: 'Das wissen nur wir.'" Oh ha! Was Floris neue Flamme Sara Hentschel wohl dazu sagen wird? Wir können gespannt sein ...