Beatrice Egli & Florian Silbereisen: Hochzeit auf dem "Traumschiff"?

Ausgerechnet in Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" ließ Beatrice ihren Gefühlen freien Lauf. "Es ist an der Zeit, dass wir zusammen auf Schifffahrt gehen", erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Sie träumt vom "Traumschiff", von Florian in seiner eleganten weißen Uniform und einer Reise auf der "MS Amadea", wo die ZDF-Erfolgsserie gedreht wird. Packt sie jetzt die Koffer, um zu ihrem Florian an Bord zu kommen?