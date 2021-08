Beatrice Egli & Florian Silbereisen: Jaa, darauf haben alle so lange gewartet

Das Beatrice Egli und Florian Silbereisen vor der Kamera ein eingespieltes Team sind, ist definitiv nichts Neues. So lassen die beiden bei ihren gemeinsamen Auftritten regelmäßig alle Fanherzen höher schlagen. Doch auf Grund der aktuellen Situation war es auch den beiden für viele Monate unmöglich, ihrer gemeinsamen Leidenschaft, der Musik, nachzukommen. Doch damit ist jetzt zum Glück Schluss! Am Samstag feiert Florian nämlich in der "ARD" seine Liveshow "Schlagerchallenge" und hat auch Beatrice zu sich auf die Bühne eingeladen! Für die Anhänger der beiden definitiv ein wahrer Jubelgrund! Doch nicht nur Beatrice wird an dem Abend für ordentlich Stimmung sorgen! Auch Stars wie Roland Kaiser, Matthias Reim und DJ Ötzi sind mit von der Partie! Alle eingefleischten Schlagerfans kommen also am kommenden Wochenende voll auf ihre Kosten!