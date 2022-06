Beatrice Egli & Florian Silbereisen: Sie hat sich für ihn entschieden

Obwohl Beatrice eigentlich alles macht, um ihrer treue Community bei Laune zu halten, sorgt sie nun gleich für zwei Aufreger und erntet damit jede Menge Unverständnis! Wie nämlich nun bekannt gegeben wurde, hat Beatrice ihre Auftritte am 9. Juli beim "Open Air Wildhaus" und am 23. Juli auf der Seebühne Bremen einfach abgesagt, um in Florians "ARD"-Show aufzutreten. Für die Anhängerschaft der Schweizerin ein absolutes "No Go". So heißt es durch die Vorsitzende des Beatrice-Fanclubs gegenüber "nau.ch": "Beatrice sagt immer wieder Schweizer Konzerte ab, um dann aber in Deutschland aufzutreten. Das kommt ganz schlecht an." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Viele sagen, Beatrice sei abgehoben. Ich habe sie lange verteidigt, aber jetzt gehen mir die Argumente aus." Autsch! Harte Worte, die an Beatrice so nicht vorüber gehen! Wie es für die Sängerin wohl weiter geht? Wir können gespannt sein!