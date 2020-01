Beatrice Egli: Unerwartete Beziehungs-Beichte!

Eigentlich ist dafür bekannt, dass sie sich zu Liebes-Themen eher bedeckt hält! Doch jetzt die Überraschung! Zum neuen Jahr scheint Beatrice ihre Prinzipien über Bord geworfen zu haben. So plaudert sie nun ganz unverblümt über ihre Gedanken um eine offene Beziehung...

Beatrice Egli gibt Beziehungs-Update

Wie Beatrice nun berichtet, hält sie von einer offenen Beziehung nicht viel. So erklärt sie in der "NDR"-"Talkshow": "Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe es nicht ausprobiert. Also ich glaube, jeder muss wirklich für sich selber wissen was passt. (...) Ich bin nicht in einer Beziehung. Also führe ich jetzt eine offene Beziehung, wenn ich mich date mit mehreren Männern? Ist das schon eine offene Beziehung oder ist das einfach Single-Dasein? Ich bin Single! Also von daher, was soll ich über Monogamie sprechen? Ich bin Single!" An die große Liebe glaubt Beatrice dennoch...

Beatrice will ankommen

Obwohl Beatrice aktuell als Single durchs Leben geht, will sie den Glauben an die Liebe nicht aufgeben. So erklärt sie weiter: "„Ich wünsche mir mein Zuhause mit irgendwann meiner eigenen Familie, meinem Partner und den Menschen, mit denen ich mein Leben teilen kann. Und das hat nichts mit einem Ort zu tun, sondern mit Menschen. Und ich habe schon ein Zuhause mit meiner Familie. Aber irgendwann wünsche ich mir meine eigene und dass die wachsen." Ob uns Beatrice wohl in diesem Jahr mit einer Liebe überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...

