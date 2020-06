Beatrice Egli: Wahnsinniger Chart-Erfolg mit "Mein Herz"

Die Schlager-Queen ist mit ihrer Debüt-Single "Mein Herz" auf dem Vormarsch und schubst alle Konkurrenten von der Chart-Spitze. In den iTunes-Charts zeichnete sich die Beliebtheit der Single schon letzte Woche ab, wo Beatrice Egli sich schon den ersten Platz ergattern konnte und das sogar in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Letzteres freut die blonde Schweizerin natürlich ganz besonders.

Was sich bei iTunes schon abzeichnete, setzt sich auch in anderen Bereichen fort, so schaffte Beatrice Egli diese Woche schon den Sprung von Null auf Platz Eins der offiziellen Media-Control Single-Charts.

Wieder einmal hat der Erfolgsproduzent Dieter Bohlen einen Nummer Eins Hit produzieren können. Schon zum 20. Mal in seiner Karriere, schafft er es an die Chartspitze zu klettern. Die Single "Mein Herz" verkaufte sich sogar doppelt so oft, wie die letzten Singles der Chart-Anführer.

Unglaublich wie beliebt die Musikrichtung Schlager auf einmal auch durch DSDS geworden ist. Letzten Freitag erschien auch Beatrice Eglis erstes Album "Glücksgefühle".

Man kann gespannt sein, ob das Album an die Single-Erfolge anknüpfen wird.