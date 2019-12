Beatrice Egli: Weihnachts-Drama in der Familienmetzgerei

Die Eltern von (31) haben eine Metzgerei und eine Catering-Firma. Vor Weihnachten brummt der Laden. Auch Büffets werden überallhin ausgeliefert. Als chaotische Mitarbeiterin erwies sich allerdings Beatrice: Die Sängerin verwechselte zwei Namen, wie sie jetzt erklärte: „Meyer mit ‚y‘ oder Meier mit ‚i‘ – ich habe die falsche Bestellung herausgegeben. Ich habe es nicht so mit Namen und Buchstaben und Zahlen.“

Beatrice Egli sorgte für Chaos

Das Ergebnis war, dass ihre Eltern am 24. Dezember spätabends die falschen Essenslieferungen abholen und tauschen mussten! Wenn die Familie dann endlich Zeit fürs eigene Weihnachtsfest hat, ist es immer sehr ruhig: Alle sind von der vielen Arbeit total erledigt. Vor allem Beatrices Mutter Ida (55) ist jedes Mal an Heiligabend am Ende. Die Folge: „Mama ist am Weihnachtsstisch eingeschlafen.“ Etwas Positives hat das Ganze: „Es wird nie viel gestritten, weil alle zu müde sind“, lacht Beatrice.

Beatrice Egli: Traurige News kurz vor Weihnachten!

Beatrice Eglis Eltern sind zwar geschieden, Weihnachten feiert die Familie aber zusammen. Nach dem Stress und Chaos sicher auch ganz besinnlich...

