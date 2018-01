Beatrice Egli wird immer schlanker!

Wow, was für eine Figur! Beatrice Egli wurde bei DSDS nicht nur durch ihre grandiose Stimme bekannt, sondern auch ihre sexy Kurven. Size Zero? Nicht bei der hübschen Schlagersängerin. Doch jetzt hat sie ordentlich abgenommen!

Beatrice Egli zeigt sich schlanker den je

Bei dem neusten Foto bei Instagram staunen die Fans von Beatrice Egli nicht schlecht! Rank und schlank präsentiert sich die Blondine.

Ein Beitrag geteilt von Beatrice Egli (@beatrice_egli_offiziell) am Jan 26, 2018 um 5:15 PST

Die Fans von Beatrice Egli flippen aus

Für den Schnappschuss bekommt Beatrice Egli viele Komplimenete von ihren Fans. "Wow, traumhaft!", "Hallo liebe Beatrice du siehst sehr hübsch aus" oder "Du siehst umwerfend aus!", schreiben sie fleißig unter das Bild.

Doch die Anhänger, die Beatruce Egli lieber mit Kurven sehen, müssen sich auch keine Sorgen machen. "Es gibt Phasen, da esse ich sehr viele und Phasen, da habe ich einfach keinen Hunger. Jetzt kommt der Sommer, da hat man eher mal Lust auf Salat und im Winter ist es eben Fondue oder Raclette. Ich esse schon immer das, auf was ich Lust habe und seitdem ich so lebe, bin ich auch immer gleich schwer und bin glücklich. Ich kann das nur jedem empfehlenund der wichtigste Zeiger auf der Waage ist der Wohlfühlzeiger", erklärte die Sängerin früher in einem Interview. Ihre Kurven werden also sicher nicht für immer verschwinden...