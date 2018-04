Beatrice Egli: Wow! So schlank ist die Sängerin mittlerweile!

Wow, was für eine Taille! Als Beatrice Egli zum ersten Mal bei DSDS zu sehen war, zeigte sie nicht nur ihr stimmliches Talent, sondern auch ihre weiblichen Kurven. Doch der Auftirtt in der Castingshow ist mittlerweile fünf Jahre her. Und seit dem hat sich Beatrice Egli vor allem äußerlich sehr verändert!

Beatrice Egli: Die Pfunde sind gepurzelt!

Beatrice Egli hat nämlich deutlich abgenommen. Auf ihrem neusten Instagram-Bild zeigt sich die Blondine so schlank wie noch nie. Besodners die schmale Taille der 29-Jährigen fällt einem sofort ins Auge!

Beatrice sitzt strahlend am Wasser und genießt den Sonnenschein. "Der Frühling beginnt sportlich - was aber nicht heißt, nicht auch mal das schöne Wetter zu genießen und zu ruhen", schreibt sie dazu.

"Wow, siehst du super aus" oder "Beatrice, du siehst bezaubernd aus", überhäufen ihre Fans sie mit Komplimenten!

Beatrice Egli: Ohne Sport geht es nicht!

Wie Beatrice Egli es geschafft hat, so schlank zu werden? Ihr Geheimnis: Power auf der Bühne, aber auch Sport! "Ins Fitnessstudio bekommt man mich nicht rein. Ich gebe zu, ich habe professionelle Unterstützung. Ich bin schon selber diszipliniert. Aber bei gewissen Herausforderungen brauche ich schon Hilfe. Deshalb habe ich Nicky, eine Personaltrainerin aus meinem Dorf, die ich schon sehr, sehr lange kenne, die mich gut kennt und die das Training sehr individuell für mich gestaltet. Ich mache es auch wirklich gerne, mir fehlt was, wenn ich es nicht mache", strahlt die Schweizerin. Auf der Bühne zahlt sich das Training dann aus. Denn für ihre Show braucht Beatrice Egli viel Power!

Aber auch gesunde Ernährung spielt eine Rolle! "Ich ernähre mich immer gerne gesund, aber esse auch einfach das, was ich gerne mag. Ich schaffe es nicht, komplett auf Schokolade zu verzichten", so Beatrice offen.

Das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen...