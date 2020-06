Bei Anruf Liebe: Die Bachelor-Schwestern flirten wieder

Wer die neue RTL-Flirtshow "Bei Anruf Liebe" gesehen hat, dürfte zwei Blondinen wiedererkannt haben. Steffi (24) und Susi (28) buhlten bereits Anfang des Jahres um die Gunst von Christian Tews (33) - allerdings vergebens. Steffi flog schon am ersten Tag raus, Susi wurde immerhin Dritte.

Den richtigen Mann haben die beiden bis heute nicht gefunden. Das soll sich jetzt ändern - aber so richtig gut fängt es auch in der neuen Show nicht an. Der erste potenzielle Traummann wurde bereits in die Wüste geschickt.

"'Bei Anruf Liebe' Tag 2 vorbei!", schrieb Susi Huber bei Facebook. "Wie fandet ihr mein Date mit Marcus!? War es richtig, ihn nach Hause zu schicken!?"

Auch Steffi Huber ist nach zwei Drehtagen noch nicht fündig geworden.

Dabei haben die Schwestern eigentlich nur eine Anforderung an ihren Partner: Er sollte "unbedingt Haare" habe. Da sollte sich doch jemand finden lassen...