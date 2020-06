Bela Klentze: Comeback bei "Unter Uns"?

Doch der Schauspieler wollte sich damals einfach anderen Projekten widmen. So spielte er zum Beispiel im Kinofilm "Dylan Papermoon - Small people in the big City" und steht aktuell für das Theaterstück "Ein Apartment zu dritt" auf der Bühne. Trotzdem wünschen sich viele Fans ein Seriencomeback. Doch kann sich Bela das überhaupt vorstellen?

Im Interview mit Intouch Online macht er jetzt eine klare Ansage: "Die Fans dürfen gespannt sein! Früher oder später werde ich definitiv wieder in einer Soap spielen. Ob es aber Unter Uns ist oder ein anderes Format, das kann ich noch nicht sagen. Aber es ist nichts ausgeschlossen…" So, so! Wir sind jedenfalls gespannt, wo wir den Schauspieler demnächst bewundern können....