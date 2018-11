Bela Klentze: Diese Promi-Dame ist seine neue Freundin

Lange Zeit litt Bela unter der Trennung seiner Ex-Freundin. "Ich habe meine Ex-Freundin über alles geliebt und wollte sie heiraten! Und es gibt Momente, wo es heute noch weh tut. Aber am Ende hat es einfach nicht mehr geklappt – es gab zu viele Komplikationen", gab er gegenüber "VIP.de" zu. Doch die Zeit der Trauer ist jetzt vorbei. Bela ist frisch verliebt!

Seine neue Freundin Anne-Marie war bei "Das Supertalent"

Auf machte er seine neue Liebe mit einem süßen Kuss-Foto offiziell. Doch wer ist die Frau, die den " "-Star wieder zum Strahlen bringt? Es handelt sich um die dreifache Pole-Dance-Weltmeisterin Anne-Marie Kot. Die Sportlerin trat bereits in mehreren -Formaten auf. 2016 war sie Teilnehmerin von " ". Bei "Team Ninja Warrior" stellte sie erneut ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis.

"Wir sind nicht nur ein Pärchen, sondern auch sehr gute Freunde"

Bela und Anne-Marie lernten sich im Frühjahr dieses Jahres auf der Aftershowparty von „Team Ninja Warrior“. Doch richtig gefunkt hat es erst im Juni. "Wir sind nicht nur ein Pärchen, sondern auch sehr gute Freunde", schwärmte sie gegenüber . Außerdem schätze sie an ihm, dass er "von Anfang an wusste, was er will."