In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, was zwischen "Alles was zählt"-Star Béla Klentze und Profi-Tänzerin Oana Nechiti wirklich geht. Momentan sind die beiden bei "RTL" zu sehen, wie sie sich bei Let's Dance den ersten Platz ertanzen wollen. Das Béla dabei ein echter Oana-Fan ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Doch was läuft wirklich zwischen den beiden? Ein jetzt aufgetauchtes Foto verschafft Klarheit...

Béla Klentze: Dusch-Video vor Let's Dance aufgetaucht!

Béla Klentze und Oana Nechiti: Was ist dran an den Liebes-Spekulationen

Seitdem Béla und Oana bei Let's Dance zu sehen sind, wird von den Fans immer wieder vermutet, dass sich die Beziehung der beiden nicht nur auf die Tanzfläche beschränkt. Obwohl Oana bereits in festen Händen ist -sie und Let's Dance-Profitänzer Erich Klann sind bereits verlobt- nutzen Bélas Anhänger jeden Moment, um den beiden eine Liebschaft anzudichten. Wie aus einigen Kommentaren bei Social-Media deutlich wird, sind sie sich darüber einig, dass Béla und Oana ein absolutes Traumpaar abgeben würden. Doch was ist dran an den wilden Spekulationen?

Béla Klentze und Oana Nechiti: Diese Foo verschafft Gewissheit

Das Béla Klentze und Oana Nechiti wirklich nur ein Traum-Tanzpaar sind zeigt nun ein Foto, welches Béla auf seinem "Instagram"-Account mit seinen Followers teilt. Darauf zu sehen sind Béla sowie Oana und Erich. Während Erich und Oana sich einen liebevollen Kuss geben, hängt Béla an dem Profitänzer. Dazu kommentiert der "Alles was zählt Star": Die Presse hat so Recht. Diese Liebe ist sehr einseitig. Gerade habe ich erfahren, dass Erich Klann schon vergeben ist. Er ist leider schon mit Oana Nechiti zusammen." Ehrliche Worte, die alle Liebesspekulationen dementieren sollten. Ob die beiden diesen Freitag trotzdem wieder eine Vielzahl von Fan-Anrufen bei "Let's Dance" erhalten werden? Wir können gespannt sein...