Béla Klentze: Dusch-Video vor Let's Dance aufgetaucht!

Oh, là, là, möchte Béla Klentze durch dieses Video seine weiblichen Fans zum Anrufen animieren? Heute Abend ist der Schauspieler erneut bei Let's Dance zu sehen. So wie die anderen Promis, will sich auch Béla den ersten Platz ertanzen. Ob ihm das gelingt, ist abzuwarten. Allerdings teilt er bei Instagram immer wieder Schnappschüsse und Stroys in denen ersichtlich wird, wie hart sein Trainingsalltag ist.

Dass er seine Fans dabei wirklich überall mit dabeihaben will, beweist er nun in einem seiner neusten Story-Clips...

Béla Klentze: Unerwartet Let's Dance-Gefühls-Beichte an Oana Nechiti!

Béla Klentze: Dusch-Clip vor Let's Dance!

Das Béla Klentze kein Kind von Traurigkeit ist, war den meisten Fans schon vor Let's Dance bekannt. Bevor der Schauspieler sein Debüt in der Tanz-Show hatte, war er vor allem wegen eines Sex-Geständnissen in den Medien. Doch nun die nächste Überraschung. Alle Béla-Fans haben durch eine Dusch-Aufnahme erneut die Möglichkeit, pikante Einblicke in sein Privatleben zu erhaschen…

Béla Klentze: Mit den Fans unter die Dusche

In der neusten Instagram-Story von Béla Klentze können seine Fans jetzt in den Genuss kommen, mit ihm unter die Dusche zu spazieren. Dabei filmt der Star seine Dusche, die anscheinend nach einem anstrengenden Trainings-Tag auf ihn warte. Wer dabei jedoch hofft, mehr als nur Bélas Dusche zu sehen, wird enttäuscht sein. Béla nimmt seine Fans lediglich mit in das Innere seiner Duschkabine, in der das Wasser aus einem Regenwald-Duschkopf läuft. Von einem nackten Béla keine Spur...

Ob ihm das Dusch-Erlebnis für heute Abend reichlich Energie geschenkt hat? Wir können gespannt sein…